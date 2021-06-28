العرادي يصف العلاقة بين مصر وتركيا بـ “الغريبة”

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وصف القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبد الرزاق العرادي، العلاقة بين مصر وتركيا بـ “الغريبة” و “المهمة” في آن معًا بالنسبة لليبيا.

وتسائل العرادي، في تغريدة على تويتر، عن أهمية هذه العلاقة، قائلًا: “العلاقة بين مصر وتركيا غريبة ومهمة لاستقرار ليبيا..لماذا؟”.

واسترستل: “المصريين في شرق البلاد إمّا خوال أو نسايب، عكس الغرب الذي يكثر فيه عدد الليبيين من أصول تركية، بينما يقل في الشرق”.

وزعم العرادي، أن مصالح مصر الرئيسية في ليبيا تكمن في غرب البلاد، على الرغم من أن ما يربطها جغرافيًا بليبيا هو الشرق وليس الغرب، كما أن مصلحة تركيا في الشرق وليس الغرب، على حد تفسيره.

وقال العرادي: “الأغرب والأهم أن مصالح مصر الرئيسية في غرب البلاد ومصالح تركيا الرئيسة في شرقها. الجنوب طبعا قصة أخرى”.