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العرادي يصف العلاقة بين مصر وتركيا بـ “الغريبة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

وصف القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبد الرزاق العرادي، العلاقة بين مصر وتركيا بـ “الغريبة” و “المهمة” في آن معًا بالنسبة لليبيا.

وتسائل العرادي، في تغريدة على تويتر، عن أهمية هذه العلاقة، قائلًا: “العلاقة بين مصر وتركيا غريبة ومهمة لاستقرار ليبيا..لماذا؟”.

واسترستل: “المصريين في شرق البلاد إمّا خوال أو نسايب، عكس الغرب الذي يكثر فيه عدد الليبيين من أصول تركية، بينما يقل في الشرق”.

وزعم العرادي، أن مصالح مصر الرئيسية في ليبيا تكمن في غرب البلاد، على الرغم من أن ما يربطها جغرافيًا بليبيا هو الشرق وليس الغرب، كما أن مصلحة تركيا في الشرق وليس الغرب، على حد تفسيره.

وقال العرادي: “الأغرب والأهم أن مصالح مصر الرئيسية في غرب البلاد ومصالح تركيا الرئيسة في شرقها. الجنوب طبعا قصة أخرى”.

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الإخوان المسلمين تركيا ليبيا مصر

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  • من يتابع مناظرات السيد العرادي يرى فيه شخص مصلحجي متنطع يقتنص الفرص لتحقيق المصلحة، عاش في مدينة الشارقة بالامارات قرابة عقدين من الزمن وقفز الى الدوحة بعد قيام ثورة فبراير، لا يخجل ان يحشر نفسه في علاقات بين دول اكبر منه، لا ننسى انه كان أحد غلمان سيف القذافي في ليبيا الغد قال عنه نعمان بن عثمان في لقاء تلفزيوني قبل سنتين “ان العرادي كان يتودد اليه لكى يزكيه عند سيف وكان عندما يراه يمشي في شوراع طرابلس يوقف سيارته ال ب ام وسط الطريق ويترجل منها ليعانق بن عثمان”، حشر نفسه في حرب فجر ليبيا ضد الزنتان التي حصدت مئاة الارواح وحرقت مطار طرابلس العالمي واسطول الطائرات وخزانات النفط، المؤسف انه يفعل ما يفعله من أجل مصالح شخصية ومن اجل تمكين وجماعة وحزب يرتدي رداء الدين،

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