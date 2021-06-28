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مقترح للعرادي و6 من أعضاء ملتقى الحوار يتضمن شروطاً إقصائية للمترشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انتهى الإخواني عبد الرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار السياسي، و6 آخرين من أعضاء الملتقى، من مقترح قدموه للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم  المتحدة في ليبيا، يان كوبيشK متضمناً شروطاً إقصائية للمترشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل.

المقترح الذي أعده العرادي، وخالد الأسطى، فوزي عقاب، عبد الله عثمان، محمد العجيلي الحسناوي، عبد السلام شوها، وأحمد الشركسي، تضمن مقترحاً على إجراء  الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة، وأن تصبح صلاحيات الرئيس مقيدة، وصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة منوطة بمجلس أمن وطني يأخذ قراراته بالإجماع.

وتضمن مقترح العرادي شروطاً للمترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فبالنسبة العسكري عليه تقديم ما  يفيد بقبول استقالته قبل الترشح، ومزدوج الجنسية يقدم  ما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى، وأن تدخل القاعدة الدستورية حيز النافذ مباشرة استنادا على المادة 64 من الاتفاق السياسي وترسل إلى المجلسين لضمان الوفاق السياسي.

مقترح الأعضاء السبع بملتقى الحوار السياسي، تضمن اختيار البرلمان من غرفتين، مجلس النواب ببنغازي، ومجلس للشيوخ في طرابلس، واشترط على المرشح لمنصب الرئاسة ألا يكون ملاحقاً قضائياً من القضاء المحلي أو الدولي، وأن يقدم ما يفيد استقالته من المؤسسة العسكرية، وتخليه عن أي جنسيات أخرى عند التقدم للترشح.

وجاء في المقترح أن تكون مدة ولاية السلطة المنتخبة في 24 ديسمبر 2021 أربع سنوات شريطة إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور في مدة أقصاها ثمانية عشر ش شهراً من أول اجتماع للبرلمان.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • هؤلاء كلهم اخوان . ولهذه الاسباب وغيرها رفضهم الشارع . وخسروا وعرقلوا وسيستمرون في العرقلة . فهل وصلنا الى تقسيم ليبيا بسبب هؤلاء للاوباش ؟

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  • هههه راحت عليكم ياخوان ليبيا … الشعب الليبي عرفكم فردا فرد….من العرادي الى المشري …..والقائمة تطول ,,,نتيجتكم في الانتاخابات صفر ع الشمال..مفيش حد من الشعب الليبي يطيق وجوهكم المقززة وافكاركم المريضة نفسيا

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