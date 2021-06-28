سفير ألمانيا: نشجع أعضاء ملتقى الحوار على اتخاذ القرار بروح التسوية

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أولفير أوفتشا تشجيعه لأعضاء ملتقى الحوار السياسي على المناقشة واتخاذ القرار بروح التسوية الفعالة لضمان إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

وقال أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” “من تونس إلى جنيف مرة أخرى: نحن متشجعون لسماع أن اللجنة الاستشارية تقوم بإعداد صيغة تسوية إنتخابية” مضيفا “نشجع جميع أعضاء أعضاء ملتقى الحوار السياسي على المناقشة واتخاذ القرار بروح التسوية الفعالة لضمان إجراء الانتخابات في ديسمبر”.

وأعاد أوفتشا نشربيان للبعثة الأممية أكدت فيه اختتام اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي السبت في تونس، اجتماعها الذي يسّرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطلب من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت البعثة الأممية إن اللجنة استعرضت “خلال اجتماعها مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية اللازمة لاجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعت له خلاصات مؤتمر برلين الثاني وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)”.

وأضافت أن النقاشات جرت في أجواء توافقية توصلت عبرها “اللجنة إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة وسترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه في 28 يونيو في سويسرا، بعد استكمال مشاوراتها“.

يشار إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية سيلتقون مرة أخرى في سويسرا قبل عرض مقترحهم على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.