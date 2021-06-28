مكافحة الأمراض: تم تطعيم 376 ألف مواطن بلقاح كورونا

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، إن عدد المستفيدين من التطعيمات وصل إلى 376,107 مواطنين، وانقطاع الكهرباء تسبب في عدم توافد المواطنين على مراكز التطعيمات ما اضطر العاملين بالمراكز إلى تجميع المواطنين حرصا على عدم فساد اللقاح.

وأضاف سميو، في تصريحات صحفية اليوم، قائلاً: “ننتظر وصول لقاح سبوتنيك المفرج عنه من مركز الرقابة على الأغذية إلى المركز الوطني للبدء في توزيعه على المراكز المحددة، ونؤكد أن ظروف تخزينه وتوزيعه متوفرة”.

وواصل قائلاً: “لقاح فايزر الأمريكي ما زال قيد التأكد من مطابقته المواصفات، وشحنته البالغ عددها 54,990 جرعة ستخصص للعناصر الطبية والطبية المساعدة”.

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