وفد كوري يزور محطة كهرباء الزويتنة لتقييم ظروف العمل

نظم وفد الحكومة الكورية، الذي يزور ليبيا هذه الأيام، زيارةً إلى محطة كهرباء الزويتينة، بصحبة عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رضوان خليل، ومدير عام مشروعات الإنتاج طارق الرايس، ومدير دائرة التخطيط محمد ابوسويدر.

الزيارة؛ جاءت في إطار متابعة الحكومة الكورية لمشاريع شركاتها في الخارج، وتقييم ظروف العمل والملفات الفنية العالقة؛ تمهيدًا لعودة الشركات للعمل في ليبيا بعد توقف دام لسنوات، نتيجة التوتر الأمني والسياسي في البلاد.

وعقب الزيارة؛ عقد الطرفان الليبي والكوري اجتماعًا مطولاً ناقشا فيه ضرورة عودة الشركات الكورية إلى ليبيا، والبدء في تنفيذ واستكمال مشاريعها بشكل عاجل.

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