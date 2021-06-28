مركز مكافحة الأمراض يفيد بشفاء 282 حالة كورونا

كشف مركز مكافحة الأمراض عن تسجيل 282 حالة شفاء جديدة في عموم البلاد، في حين سجلت 4 حالات وفاة متأثرة بالفايروس.

وبحسب المركز فقد بلغ إجمالي حالات الشفاء منذ تفشي الجائحة 177 ألفا و882 حالة، مضيفا أن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 3091 حالة حتى اليوم.

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