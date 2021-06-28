حديد: الإخوان يروجون للتصالح لتقاسم السلطة مع الفائز بالانتخابات

أكد الباحث السياسي، عبد الباري حديد، أن تهديد خالد المشري، رئيس ما يسمى “مجلس الدولة”، يعكس قلق تنظيم الإخوان من فوز المشير خليفة حفتر، ويعتبرونه إقصاءُ لهم، وفي الوقت نفسه هم يعلمون أن الشعب الليبي لن يقبل بمرشحين معروفين أنهم تابعين لتنظيم الإخوان فهم بهذا في معضلة.

حديد، وفي تصريحات لسكاي نيوز عربية، قال: “لحل هذه المعضلة، سيلجأ التنظيم إلى إعلان رفضه الإقصاء عامة لأي طرف من الترشح للانتخابات، فينفتح الباب أمام أنصار النظام السابق، مع التنسيق المسبق فيما بينهما بخوض الانتخابات كتيار واحد، ويوظفون في نفس الوقت شعارات المصالحة والأخوة ومواجهة تيار الديكتاتورية حسب زعمهم، حتى يصلوا إلى تقاسم السلطة في حالة الفوز”.

ومن أسباب القلق من ترشح القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، يتابع حديد: “حال فوزه فهذا يعني محاسبة من أفسدوا الحياة السياسية بليبيا لعقود طويلة”.

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