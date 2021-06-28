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بعد تصريحات المشري عن المليون عثماني.. العرادي: غرب ليبيا يكثر فيه عدد الليبيين من أصول تركية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد القيادي في الإخوان عضو لجنة الحوار عبد الرزاق العرادي إن العلاقة بين مصر وتركيا غريبة ومهمة لاستقرار ليبيا.

العرادي كتب تغريدة في “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد جاء فيها: “إن المصريين في شرق البلاد إما أخوال أو نسايب، عكس الغرب الذي يكثر فيه عدد الليبيين من أصول تركية، بينما يقل في الشرق، الأغرب والأهم أن مصالح مصر الرئيسة في غرب البلاد ومصالح تركيا الرئيسية في شرقها والجنوب طبعًا قصة أخرى”.

يشار الى أن حديثه عن “الأصول التركية ” يأتي بعد مزاعم الإخواني خالد المشري رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” عن وجود مليون ليبي من أصول عثمانية في ليبيا.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • كالعادة اى اخوانى يتنفس الكذب وقد عشت فى طرابلس خمس سنوات وكان عندى طلاب من اصول مصر واسبانية ولم ارى واحد تركى ولو سألت اهل طرابلس من علمك ستجد الغالبية يقولوا لك مدرسين مصريين يليهم السورين يليهم السودانيبن ولا تجد احد يقول لك واحد تركى حيث كان القذافى يقول فى خطابه لاتقولوا واحد ترهونى بل قولوا واحد تركى ثم قال نكتة واحد تركى اشترى موزة وجد بها رفم قال شينو هذا جزمة هو قال جزمة وام يقل كوندرة باللهجة الليبية بل قالها باللهجة المصرية حيث تجد اهل طرابلس يفهمونها جيدا ولا تجد احد يعرف اللغة التركية فى طرابلس ولا تنسى ياخروف ان النشيد الوطنى ملحنه مصرى ونشبد الفاتح ملحنه ومؤلفه مصرى .
    ولو كان ليبيا فيها خمس عشر هذا العدد ما جلب اردوغان مرتزقة من سوريا وكان سلحهم واستعان بهم .
    ولا تنسى ياحمار ان ربك الاعمى ومرشدك محمد بديع مصرى !!!

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  • ربنا يوعدك ياعرادى وتلحق بمرشد فى السجن وتحج فى ليمان طره !!

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  • لبس كل الاتراك يامتناك مثل الاسطى اردوغان الحاصل على دبلوم وقدم صورة شهادة جامعية للترشح بها للرئاسة زورا وبهتانا فلدينا القائد العظيم ابراهيم باشا صاحب التمثال الموجود فى ميدان العتبة والذى سماه اسماعيل ياسين ابواصبع فى فيلم العتبة الخضراء عين قائداً للجيش ضد ثورة اليونانيين الذين خرجوا على الدولة العثمانية فانتزع معاقلهم وأخمد ثورتهم، حين أراد محمد على باشا السيطرة على ممتلكات السلطنة العثمانية بالشام أرسل ابنه ابراهيم باشا على رأس جيش قوى ففتح فلسطين والشام وعبر جبال طوروس حتى وصل إلى كوتاهيا 1833 .

    عندما تجدد القتال بين المصريين والأتراك عام 1839 هزمهم هزيمة ساحقة فى موقعة (نزيب) الفاصلة وغنم منهم أسلحة كثيرة ، كذلك حارب وانتصر فى السودان، وحين سأله (البارون دوبوا لوكومت): كيف تطعن فى الأتراك وأنت منهم ؟!، فأجاب: أنا لست تركيًا فقد جئت إلى مصر صبياً ومنذ ذلك الحين مصرتنى شمسها وغيرت من دمى فجعلته دماً عربياً، ورحل عن عالمنا عام 1848 عن عمر يناهز 60 عاماً فى حياة والده محمد على باشا.

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  • وماذا يقول زعيم المعارضة التركية والذى فاز حزبه بانتخابات بلدتى انقرة واسطنبول عن مصر لتعرف ياحمار ان تركيا فيها شعب عظيم مثفف يرفض تصرفات المعتوه الاسطى اردوغان
    وأضاف كليتشدار أوغلو: «لقد تدخلوا في السياسات الداخلية للعالم العربي. وأفسدوا علاقتنا مع صديقتنا السابقة مصر. أحضروا أشخاصاً أعلنتهم مصر إرهابيين إلى إسطنبول. ووفروا لهم الإمكانيات، أنشأوا لهم قنوات تلفزيونية ومحطات راديو لينتقدوا مصر وينشروا أخبارًا ضدها».

    ووجه كلمته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلًا «ما تفعله خطأ. ألا تعلم أهمية مصر؟ لا، لا تعلم لأنك لا تعلم التاريخ. ألا تعرف أهمية مصر في المنطقة وفي البحر المتوسط؟ لا تعرف. لأنك جاهل بالتاريخ. أحضروا أشخاصا أعلنتهم مصر إرهابيين وجعلوهم عبئًا على تركيا. أول مرة أرى شخصًا بهذا القدر من الفشل والجهل بالتاريخ. فجامعة الأزهر مهمة جدًا، لكنهم لم يبقوا كلمة سيئة لم يتفوهوا بها ضد العاملين بجامعة الأزهر».

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