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اللافي يبحث مع الميليشياوي محمد خليل مستجدات الاتفاقيات مع الدول

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الأحد بطرابلس، آمر محور الزطارنة بميليشيا بركان الغضب ووكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة للشؤون السياسية محمد خليل عيسى.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عمل الوزارة على الصعيدين الأقليمي والدولي.

وناقش عضو المجلس الرئاسي مع آمر محور الزطارنة، العديد من المواضيع والقضايا المتعلقة بتنظيم عمل وزارة الخارجية، فيما يخص العمل السياسي والقنصلي، وكذلك آخر المستجدات حول متابعة الاتفاقيات مع الدول التي وصفت بـ”الشقيقة والصديقة” في اشارة منه لإتفاقيات السراج – أردوغان بشأن جلب السلاح والمرتزقة السوريين لميليشيات الوفاق.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • هل المنفي مختطف من قبل العصابات الارهابيه المسلحه لان الكل يعلم انه لا جيش في المنطقه الغربيه بل عصابات وكل عصابه لها دائرة نفوذ او مربع نفوذ فأيش هي علاقة رئيس عصابه مربع الزطارنه للاعمال الارهابيه من سرقه ونهب وخطف لمناقشة أمور سياسيه هي ليست من أختصاصه

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