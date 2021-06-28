يان كوبيش لأعضاء ملتقى الحوار: الوقت ليس في صالحكم

المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش:

– الشعب الليبي يعلق آماله على ملتقى الحوار وبات اليوم يتوق لإنهاء المرحلة الانتقالية وممارسة حقه السياسي

– ينبغي إقرار القاعدة الدستورية قبل الأول من يوليو ليتسنى لمفوضية الانتخابات الاستعداد للاستحقاق المقبل

– من المؤسف أن مجلس النواب لم يكن بمستوى المسؤولية المناطة به لإقرار القاعدة الدستورية

– أناشدكم لتجاوز خلافاتكم وأي حالة لانعدام الثقة بين الأعضاء والبناء على نقاط التوافق

– في حال تعذر الوصول لاتفاق لابد من تحديد آلية للتصويت على المقترح المطروح

– لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية

– لا ينبغي أن يكون استقرار ليبيا ووحدتها رهينا بيد من يبحثون عن مصالحهم الشخصية بالإبقاء على الوضع الراهن

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