يان كوبيش لأعضاء ملتقى الحوار: الوقت ليس في صالحكم

المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش:
– الشعب الليبي يعلق آماله على ملتقى الحوار وبات اليوم يتوق لإنهاء المرحلة الانتقالية وممارسة حقه السياسي
– ينبغي إقرار القاعدة الدستورية قبل الأول من يوليو ليتسنى لمفوضية الانتخابات الاستعداد للاستحقاق المقبل
– من المؤسف أن مجلس النواب لم يكن بمستوى المسؤولية المناطة به لإقرار القاعدة الدستورية
– أناشدكم لتجاوز خلافاتكم وأي حالة لانعدام الثقة بين الأعضاء والبناء على نقاط التوافق
– في حال تعذر الوصول لاتفاق لابد من تحديد آلية للتصويت على المقترح المطروح
– لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية
– لا ينبغي أن يكون استقرار ليبيا ووحدتها رهينا بيد من يبحثون عن مصالحهم الشخصية بالإبقاء على الوضع الراهن
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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