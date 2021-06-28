وفد الحكومة الكورية وشركة الكهرباء يزوران موقع مشروع محطة كهرباء الزويتينة

زار وفد الحكومة الكورية والشركة العامة للكهرباء أمس الأحد موقع مشروع محطة كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة.

زيارة الوفد الكوري تأتي بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء العامة استكمالًا للزيارات التي يقوم بها لمواقع عمل الشركات الكورية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى زيارة الوفد الكوري أمس الأول موقع مشروع محطة كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة بمدينة الزويتينة بقدرة 250 ميغاوات؛ وذلك للاطلاع على أعمال الكشف التي تقوم بها الفرق الفنية وتقييم الظروف الملائمة للعمل؛ وذلك لإعطاء الموافقة للشركات الكورية بممارسة نشاطها بليبيا بصورة عاجلة جدًا.

ورافق الوفد في زيارته عضو مجلس الإدارة رضوان خليل، ومدير عام مشروعات الإنتاج طارق الرايس، ومدير دائرة التخطيط محمد أبو سويدر، ولجنة الإشراف على المشروع الخاصة بالشركة العامة للكهرباء وشركة داوو الكورية.

وتم خلال الزيارة عقد اجتماع موسع بالموقع والاطلاع على الأوضاع الملائمة لإستكمال العمل والتأكيد للوفد الكوري عن حالة المشروع وطريقة التخزين الجيدة لمواد المشروع والظروف الملائمة المستقرة التي تشهدها المنطقة والبلاد.

كما تم التأكيد على ضرورة رجوع الشركات الكورية بدون اي قيود واستئناف الأعمال بصورة عاجلة لإستكمال هذا المشروع بصورة عاجلة جدًا، واتخاذ الخطوات العملية لاستكمال أعمال المشاريع المتوقفة في كل مناطق ليبيا.

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