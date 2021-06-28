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الغويل يبحث تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة بين ليبيا واليونان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقبل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة لغويل، اليوم الاثنين الموافق 28-6-2021

القائم بأعمال السفارة اليونانية لدى ليبيا أيوانيس ستاماتيكوس.

وأعرب الغويل في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالسفير، مؤكدا على عمق التعاون القائم بين الدولتين.

وتبادل الطرفين خلال الاجتماع العديد من مواضيع التنمية والتعاون الاقتصادي، كذلك تم التطرق إلى تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين.

وفي نهاية الاجتماع دعا القائم بالأعمال لدى دولة اليونان وزير الدولة للشؤون الاقتصادية لزيارة اليونان رفقة رجال الأعمال الليبيين

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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