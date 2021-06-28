الميزانية وتوحيد المرتبات وتعيين وزير الدفاع.. الكشف عن كواليس جلسة «النواب»

كشف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق كواليس جلسة المجلس التي عقدت اليوم الإثنين، حيث تناولت عدداً من الأمور منها ما يتعلق باعتماد الميزانية العامة للدولة، وقانون توحيد المرتبان، وتعيين وزير للدفاع، وملف المناصب السيادية.

وأوضح بليحق في تصريحات صفحية أن الجلسة تناولت «استعراض كتابي لجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها، وهو ما سيتم البت فيه خلال جلسة غد الثلاثاء».

وأضاف أنه جرى «التأكيد على إعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات ، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية».

وكذلك، تناولت الجلسة مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، إضافة إلى قانون الحكم المحلي.

وتطرق النواب إلى استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة الإثنين المقبل بعد اعتذراها عن جلسة غدٍ الثلاثاء. كما تم تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد المجلس الأعلى للدولة على مجلس النواب بهذا الخصوص بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين.

وأخيرا، جرى التأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب وإتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قبل النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس.

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