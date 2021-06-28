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الميزانية وتوحيد المرتبات وتعيين وزير الدفاع.. الكشف عن كواليس جلسة «النواب»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

كشف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق كواليس جلسة المجلس التي عقدت اليوم الإثنين، حيث تناولت عدداً من الأمور منها ما يتعلق باعتماد الميزانية العامة للدولة، وقانون توحيد المرتبان، وتعيين وزير للدفاع، وملف المناصب السيادية.

وأوضح بليحق في تصريحات صفحية أن الجلسة تناولت «استعراض كتابي لجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها، وهو ما سيتم البت فيه خلال جلسة غد الثلاثاء».

وأضاف أنه جرى «التأكيد على إعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات ، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية».

وكذلك، تناولت الجلسة مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، إضافة إلى قانون الحكم المحلي.

وتطرق النواب إلى استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة الإثنين المقبل بعد اعتذراها عن جلسة غدٍ الثلاثاء. كما تم تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد المجلس الأعلى للدولة على مجلس النواب بهذا الخصوص بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين.

وأخيرا، جرى التأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب وإتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قبل النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • تستطيع لجنة العشرة اختيار وزير دفاع ورئيس اركان بحيث بختار لجنة الخمسة عن الشرق وزير الدفاع ولجنة الخمسة عن الغرب وليكن رئيسها ويحيل المجلس الرئاسى الاختيار الى مجلس النواب للتصديق عليه وان كان الافضل هو ان يكون وزير الدفاع هو الناضورى ورئيس الاركان هو رئيس لجنة الخمسة عن غرب ليبيا وهو من يحضر اجتماعات مجلس الوزراء ممثلا عن المؤسسة العسكرية ويظل المشير قائدا للجيش حتى يستقيل عند الترشح للانتخابات .
    اما ميزانية الجيش فتكون تحت يد اامجلس الرئاسى بصفته القائد الاعلى وليس وزارة الدفاع وهو من يتولى توزيعها

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