كوبيش: ليس مطروحا مغادرة أعضاء ملتقى الحوار سويسرا دون اتفاق

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن مغادرة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المجتمعين في سويسرا دون اتفاق خيارا ليس مطروحا.

وأضاف كوبيش خلال افتتاح جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف أن مغادرة أعضاء الملتقى سويسرا دون اتفاق خيارا ليس مطروحا مبينا أن قدرة الأطراف الليبية على التوصل لحل وسط بالغ الأهمية مبينا أن نتائج مداولات ملتقى الحوار ستحال لمجلسي النواب والدولة معربا عن أمله في إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.

وبين كوبيش أن اللجنة الاستشارية توصلت للتوافق على صيغة يمكن أن تكون أساس لمداولات أعضاء ملتقى الحوار السياسي بشأن القاعدة الدستورية موضحا أنه تبقى 179 يوما على الانتخابات وأن موعد الأول من يوليو يقترب بسرعة ولم يتم إحراز تقدم رغم جهود اللجنة القانونية لوضع مقترح يحظى بتوافق الآراء.

وأشار كوبيش إلى أن البرلمان لم يكن بمستوى المسؤولية لتمرير قانون الانتخابات مشددا على ضرورة قبول جميع الأطراف نتيجة الانتخابات البرلمانية والرئاسية

ولفت كوبيش إلى أن الشعب الليبي يعول على أعضاء ملتقى لحوار ويتوق لإنهاء الفترة الانتقالية وممارسة حقة في اختيار من يمثله والبدء في إعادة بناء بلده.