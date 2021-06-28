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كوبيش: ليس مطروحا مغادرة أعضاء ملتقى الحوار سويسرا دون اتفاق

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن مغادرة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المجتمعين في سويسرا دون اتفاق خيارا ليس مطروحا.

وأضاف كوبيش خلال افتتاح جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف أن مغادرة أعضاء الملتقى سويسرا دون اتفاق خيارا ليس مطروحا مبينا أن قدرة الأطراف الليبية على التوصل لحل وسط بالغ الأهمية مبينا أن نتائج مداولات ملتقى الحوار ستحال لمجلسي النواب والدولة معربا عن أمله في إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.

وبين كوبيش أن اللجنة الاستشارية توصلت للتوافق على صيغة يمكن أن تكون أساس لمداولات أعضاء ملتقى الحوار السياسي بشأن القاعدة الدستورية موضحا أنه تبقى 179 يوما على الانتخابات وأن موعد الأول من يوليو يقترب بسرعة ولم يتم إحراز تقدم رغم جهود اللجنة القانونية لوضع مقترح يحظى بتوافق الآراء.

وأشار كوبيش إلى أن البرلمان لم يكن بمستوى المسؤولية لتمرير قانون الانتخابات مشددا على ضرورة قبول جميع الأطراف نتيجة الانتخابات البرلمانية والرئاسية

ولفت كوبيش إلى أن الشعب الليبي يعول على أعضاء ملتقى لحوار ويتوق لإنهاء الفترة الانتقالية وممارسة حقة في اختيار من يمثله والبدء في إعادة بناء بلده.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • معاملة عنصرية للعرب المسلمين والمهاجرين داخل المحلات في بريطانيا وداخل محطات الوفود – يترتب عليها قطع إمدادات الوقود عن بريطانيا – وأوروبا فورا – وعدم التهاون مع هولاء الذين بطرق ن ثروات ارضنا ويتكبرون بها علينا فالخارج – بلادنا أولى بنفطها وغازها – توكد لدينا ايضا طاءرات وسيارات واليات تحتاج لهذا النفط – فكن المهم إيقاف النفط عن اي دولة تستخف بالشءون الليبية – فورا ….!!’ وليبيا مستعدة للخروج من اوبك من اليوم – والاستقلال بترواث البلاد داخل البلاد الليبية فقط .

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