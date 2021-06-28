مجلس النواب يؤكد على اعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة متضمنا الزيادات

طبرق 28 يونيو 2021 (وال) – أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق إن مجلس النواب استعرض خلال جلسته الرسمية اليوم كتابي لجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزير للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها، مؤكدا أنه سيتم البت بالأمر في جلسة الغد.

وأضاف لوكالة الأنباء الليبية أنه تم التأكيد على اعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ميلادي على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ميلادي.

وأشار إلى أن مجلس النواب قرر مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، وكذلك قانون الحكم المحلي.

ولفت إلى قرار المجلس باستدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة الإثنين المقبل الموافق 05 يوليو 2021 ميلادي بعد اعتذراها عن جلسة غدٍ الثلاثاء.

وأكد أنه تقرر تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد مجلس الدولة الاستشاري على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين.

وأوضح أنه تم التأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب وإتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قبل النائب الأول والنائل الثاني لرئيس مجلس النواب.(وال – طبرق)

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