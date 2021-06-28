عثمان: «استشارية الملتقى» تتفق بالإجماع على شروط الترشح للرئاسة.. والانتخابات بالقوائم

أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالله عثمانتوصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى السياسي في جنيف بالإجماع إلى اتفاق يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم.

وفي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمتقى في جنيف، الإثنين، قال إن أعضاء اللجنة «توصلوا لتوافق على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة وهي أن يكون ليبيا مسلما لوالدين ليبيين مسلمين، ولا يحمل جنسية أجنبية وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي، ويعد حال فوزه مستقيلا من أي منصب سياسي أو عسكري

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا