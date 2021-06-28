اللجنة الاستشارية: اتفقنا بالإجماع على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة

أكدت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي أن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على شروط الترشح لرئاسة الدولة.

وبين ممثل اللجنة الاستشارية عبد الله عثمان في كلمته بافتتاح جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف أن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على شروط الترشح لرئاسة ليبيا والتي من بينها أن يكون المترشح ليبيا مسلما وغير حامل لجنسية دولة أخرى وأن لا يكون متزوجا من غير ليبية وأن لا يقل عمره عن 35 سنة ولم يتم إدانته في قضايا فساد وغيرها من الشرط.

وأشار عثمان إلى توافق أعضاء اللجنة الاستشارية على أن يتألف مجلس النواب من غرفتين هما مجلس النواب في بنغازي ومجلس الشيوخ في سبها أو طرابلس