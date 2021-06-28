عثمان يكشف أبرز نقاط التوافق في اللجنة الاستشارية

عضو اللجنة الاستشارية عبدالله عثمان:

– جرت المناقشات بين أعضاء اللجنة في أجواء إيجابية واستمرت 3 أيام

– أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على ألّا يحمل المترشح للرئاسة جنسية أجنبية

– أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على أن يتشكل البرلمان المقبل من مجلسي “نواب وشيوخ”

– أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على أن لا يقل تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 30 %

– أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على أن لا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 % لكل مكوّن

– تشكيل لجان للتواصل مع الرئاسي والأعلى للدولة والحكومة ولجنة 5+5 وهيئة الدستور ومفوضية الانتخابات

– يجب اعتبار كل من يخالف مخرجات جلسة ملتقى الحوار معرقلا للمسار السياسي وينبغي أن يُعاقب

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