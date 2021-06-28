الدغيلي تدعو مجلس النواب لإقرار قانوني الانتخابات والدوائر

دعت عضو الملتقى السياسي الليبي للحوار سلوى فوزي الدغيلي مجلس النواب إلى ضرورة «اعتماد ما نتفق عليه في الملتقى وتمرير قانون الانتخابات وقانون الدوائر الانتخابية ووضعهما أمام المفوضية لتدراك الوقت»، حيث لم يبق إلا وقت قصير لإجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت خلال كلمته في جلسة الملتقى المنعقدة في جنيف، اليوم الإثنين، إلى أن القاعدة الدستورية يجب أن تتناسب مع قصر المرحلة الانتقالية، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، «مع إلزام كل الأطراف باخترام نتائجها».

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