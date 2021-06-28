رئاسة مجلس الوزراء : رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجري زيارة رسمية للمملكة المغربية

الرباط 28 يونيو 2021 (وال) بَدَأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة أمس الاحد زيارة رسمية إلى المملكة المغربية الشقيقة، حيث التقى رئيس الحكومة المغربية السيد سعد الدين العثماني ورئيس مجلس النواب المغربي السيد الحبيب المالكي ووزير الخارجية السيد ناصر بوريطة.

وبُحِثَ خلال اللقاءات العلاقات الليبية المغربية وسبل تعزيز روابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.

وأكد رئيس الحكومة خلال لقاءاته مع الأشقاء المغاربة على ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهه ليسهم في تحريك العلاقات المغاربية على جميع الأصعدة ولا سيّما الاقتصادية والتجارية والثقافية، كما عبر عن أمل ليبيا عقد قمة الاتحاد المغاربي في أقرب فرصة ممكنة.

وناقش الرئيس والوفد المرافق له مع الجانب المغربي ضرورة عقد اللجنة القنصلية المشتركة لتسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة وتفعيل النشاط السياحي بين البلدين، وكذلك عقد الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة والتي لم تعقد منذ سنة 2009.

ومن جهته أكد الجانب المغربي ترحيبه، وتأكيده على الاستمرار في دعم الاشقاء الليبين في مسيرتهم نحو الاستقرار وتوطيد العلاقات الثنائية، وحلحلت الملفات العالقة بين البلدين خاصة وأنه لم تكن هناك أي زيارات بين الحكومتين منذ سنة 2013.(وال – الرباط)

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