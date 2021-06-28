الفلاح: الانتخابات مطلب شعبي يعزز الشرعية

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي ماجدة الفلاح أن الانتخابات مطلب شعبي وهي تعزيز للشرعية وخطوة نحو الاستقرار.

وأضافت الفلاح في كلمتها خلال افتتاح ملتقى الحوار السياسي في جنيف أنه يجب مناقشة البنود التي أجمعت عليها اللجنة الاستشارية لتنظيم الانتخابات المقبلة.

من جانبه أكد عضو لجنة الحوار أحمد الشركسي على حتمية انتخابات 24 ديسمبر مبينا أنها ليست رفاهية بل باتت اليوم ضرورة.

وأضاف الشركسي أن نتناقش بجدية وإيجابية دون تخوين أحد والخروج بوفاق من هذه الجلسة مشدددا على ضرورة الخروج بقاعدة دستورية تُرضي جميع الأطراف.

وبين عضو اللجنة الاستشارية عبدالله عثمان أن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على شروط الترشح لرئاسة الدولة والتي منها أن يكون المترشح ليبيا مسلما وغير حامل لجنسية دولة أخرى وأن لا يكون متزوجا من غير ليبية وأن لا يقل عمره عن 35 سنة ولم يتم إدانته في قضايا فساد وغيرها من الشرط.

وأشار عثمان إلى توافق أعضاء اللجنة الاستشارية على أن يتألف مجلس النواب من غرفتين هما مجلس النواب في بنغازي ومجلس الشيوخ في سبها أو طرابلس

ولفت عثمان إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على أن لا يقل تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 30 %كما لا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 % لكل مكوّن وأيضا اعتبار كل من يخالف مخرجات جلسة ملتقى الحوار معرقلا للمسار السياسي وينبغي أن يُعاقب