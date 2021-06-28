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افتتاح قسم غسيل الكلى بمستشفى تازربو

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

افتتحت الجهات المسؤولة قسم غسيل الكلى في مستشفى تازربو، لتخفيف المعاناة عن المرضى القادمين من المدن المجاورة.

وتقدم المدير العام للمستشفى، سالم مسعود، بالشكر لكل من وزير الصحة، وجهاز الإمداد الطبي، بالإضافة إلى الشركة السويسرية المنفذة لهذا المشروع.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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