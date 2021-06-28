صهد: كنا نتمنى الوصول لقرار بالاستفتاء على الدستور

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي إبراهيم صهد على الحاجة لدستور ينظم الحياة السياسية ويحكم السلطات الثلاث.

وأضاف صهد في كلمته خلال افتتاح ملتقى الحوار السياسي في جنيف كنا نتمنى الوصول لقرار بإعمال الاستفتاء على الدستور.

وأشار صهد إلى أن الشرعية الدولية ليست بديلا عن الشرعية المحلية مضيفا أرهقتنا المراحل الانتقالية والحروب العبثية.

وشدد صهد على أنه لا تراجع عن إنجاز الانتخابات في 24 ديسمبر وتنفيذ خارطة الطريق وطرح تساؤلات حول ما تم تنفيذ بشأن مهام السلطة التنفيذية من بسط السيادة وتوحيد المؤسسات وتحسين الخدمات وعودة المهجرين والمصالحة الوطنية ومكافحة الفساد مبينا أن هذه الاستحقاقات تساعد في الوصول للانتخابات.