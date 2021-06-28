البرغوثي: أصحاب المصلحة لا يريدون إتمام انتخابات ديسمبر

قال عضو ملتقى الحوار السياسي محمد مصباح البرغوثي إن الشعب الليبي مغلوب على أمره لصالح بعض أصحاب المصلحة «الذين لا يريدون إتمام انتخابات 24 ديسمبر».

وأضاف خلال جلسة الملتقى المنعقدة في جنيف اليوم الإثنين: «يجب ألا ننساق وراء أصحاب المصلحة هؤلاء، فنحن في أيدينا أمانة علينا إيصالها عبر إتمام الانتخابات، والاتفاق على ما جاءت به اللجنة الاستشارية المكلفة بوضع القاعدة الدستورية للانتخابات».

وشدد البرغوثي على أن هناك «طامعين ومغرضين يريدون أن ينالوا من الشعب الليبي، ويحرمونه من الوصول إلى صناديق الاقتراع، والانتخابات ستكون سدا أمامهم». وتابع: « ويجب أن نضع في أذهننا ما آلت إليه ليبيا، ونتساءل هل ليبيا حرة وهل تحكم نفسها، فالوضع الحقيقي صعب للغاية».

كما حذر من «استمرار خريطة الربيع العربي»، وقال مخاطبا زملائه: «إن اتفقتم فإنكم تنهون خريطة الربيع العربي، ولكن إن لم تتوافقوا فستمدون هذه الخريطة التي نتمنى أن تنتهي ولا تتجدد».

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