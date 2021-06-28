ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 June, 2021

أعلنت منظمة ”Watch The Med” الإنسانية، اليوم الإثنين 28 جوان 2021، عن إعادة 103 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب هجرة، إلى تونس وليبيا.

وأطلقت المنظمة غير الحكومية، نداء استغاثة لأجل قارب كان يواجه مخاطر قبالة سواحل ليبي، وقالت في منشور على صفحة مشروع Alarm Phone الانساني التابع لها: “حسب معلومات مجزأة، تم اعتراض 103 شخصًا في عملية مشتركة من قبل السلطات الليبية والتونسية”، مضيفة أن “المجموعة انقسمت إلى 70 شخصًا أعيدوا إلى تونس و30 إلى ليبيا”.

وخلصت إلى القول: “نحن سعداء لأنهم على قيد الحياة لكن كلا البلدين ليسوا آمنين”، بالنسبة للمهاجرين.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية، عن مصادر أمنية قولها إن “عمليات نقل المهاجرين تستمر بتنسيق محافظة أغريجنتو (مقاطعة صقلية ـ جنوب)، من نقطة لامبيدوزا الساخنة”، كما “يوجد حاليًا 284 ضيفًا في مركز المهاجرين ببلدة كونترادا إيمبرياكولا”، بينما “يترك مائة مهاجر الجزيرة هذا الصباح على متن العبارة المقرر أن تقلهم إلى بلدة بورتو إمبيدوكلي”.