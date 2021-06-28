ديوان المحاسبة: لا مرتبات إلا بسجل الحضور والإنصراف

حذر ديوان المحاسبة من عدم انتظام الموظفين في الإدارات العامة والفورع والمكاتب والوحدات، قائلا إنه لن يتم صرف المرتبات إلا بعد إحالة سجلات الحضور والإنضراف إلى الإدارة العامة للديوان.

وأشار الديوان، في خطاب موجه للمدراء اليوم الإثنين، إلى الكتاب المؤرخ في 13 مارس الماضي بخصوص تخفيض القوى العمومية للإادرات والفروع والمكاتب والوحدات بنسبة 50% للحد من انتشار وباء كورونا.

وأضاف الخطاب: «نفيدكم بالإيعاز إلى موظفيكم للعودة إلى العمل وبشكل يومي وإثبات الحضور عن طريق البصمة وإحالة الغياب والحضور إلى رئاسة ديوان المحاسبة،، معه الأخذ في الاعتبار اكافة التدابير الوقائة للحد من انتشار هذا الوباء».

وأمس الأحد، وجهت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعميماً إلى مراء مراكز العزل والفلترة المعنيين بعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد بضرورة رفع الجاهزية القصوى للمراكز نظرا للوضع الوبائي الراهن، وتصاعد عدد الحالات، وذلك بناء على التقارير الواردة من المراكز.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا