كوبيش لأعضاء ملتقى الحوار: لن تغادروا جنيف دون قرار والوقت إلى الانتخابات ليس في صالحكم

قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش: إنه “لمن المؤسف أن مجلس النواب لم يكن في مستوى المهام المناطة به لإقرار القاعدة الدستورية، كما لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن رغم جهود اللجنة القانونية بوضع مقترح للقاعدة الدستورية”، وفق قوله.

كوبيش، وفي كلمة بملتقى الحوار السياسي في جنيف، اليوم الإثنين، مخاطبا أعضاء ملتقى الحوار، قال: الوقت ليس في صالحكم إذ لم يتبق سوى 179 يوما للوصول إلى الانتخابات، و لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن رغم جهود اللجنة القانونية بوضع مقترح للقاعدة الدستورية.

وتابع يان كوبيش قائلًا: “ستحال مداولات الملتقى إلى مجلس النواب والدولة لمنحهما فرصتهما الأخيرة للاضطلاع بمسؤوليتهما، و اللجنة الاستشارية توصلت إلى آراء يمكن أن تكون أساسا لمداولاتكم وأساسا لوضع قاعدة دستورية، كما أن مغادرة أعضاء الملتقى من سويسرا دون اتخاذ قرار أمر غير مطروح ولا مجال لمزيد من التأخير” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “لابد أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة الطريق وأن يتم قبولها من الجميع، فلايمكن أن يكون مستقبل ليبيا وسيادتها بيد أولئك الذين يقدمون مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة البلاد”.

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