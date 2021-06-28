مجلس النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة

عقد مجلس النواب اليوم برئاسة رئيسه المستشار، عقيلة صالح، وحضور النائب الأول للرئيس، جلسة لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، بأن الجلسة مغلقة وغير منقولة على الهواء.

يذكر أن مجلس النواب لم يستكمل مناقشاته ومداولاته فيما يتعلق ببند مشروع الميزانية العامة للدولة، خلال جلسته الأخيرة التي عقدها في ال15 من يونيو الحالي، إذ رفعت الجلسة دون إقرار قانون الميزانية العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

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