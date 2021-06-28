المبعوث الإيطالي: روما تشجع البرلمان الليبي للوصول إلى إجماع واسع على القانون الانتخابي

كشف السفير الإيطالي الخاص إلى ليبيا باسكوالي فيرارا، عن تشجيع بلاده لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على الدفع نحو التوصل إلى إجماع برلماني واسع على القانون الانتخابي، لما يمثله من أهمية لاستمرار العملية السياسية الليبية.

فيرارا وفي تصريحات له، قال إن عقد جلسة عامة لملتقى الحوار السياسي يمثل أهمية بالغة كونه يسبق المداولات التي سيجريها البرلمان بحلول الأول من يوليو المقبل، مؤكداً دعم بلاده لمبادرة الأمم المتحدة لعقد اجتماع جنيف من أجل التباحث حول مقترحات إقرار إطار تشريعي واضح قبيل موعد إجراء انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

