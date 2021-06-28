أمن الجفارة تبحث شكاوى مستخدمي الطريق الرابط بين وادي الحي والعزيزية

بحثت مديرية أمن الجفارة شكاوى المواطنين المستخدمين للطريق الرابط بين وادي الحي والعزيزية جراء تساقط الأحجار من الشاحنات نتيجة الحمولة الزائدة والتى تسببت فى العديد من الحوادث المرورية.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف ومدير أمن جادو عميد علي الهزهازي بحضور مساعد مدير أمن الجفارة للشؤون الأمنية ورؤساء فروع الأمن الداخلي والمخابرات والشرطة الزراعية ووحدة مرور العزيزية، وعدد من أصحاب الكسارات الواقعة بالمنطقة..

وجرى فى نهاية الاجتماع الاتفاق على ضرورة عدم تزويد الشاحنات إلا وفق القانون وإزلة بعض المخلفات من الطريق العام.