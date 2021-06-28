مجلس النواب: اللجنة العسكرية تطالب بتعيين وزير للدفاع

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علق مجلس النواب اليوم الإثنين جلسته الرسمية التي عقدت لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق إن المجلس خلص خلال جلسة اليوم إلى عدة نقاط أبرزها

استعراض كتابي لجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها، وسيتم البت بالأمر في جلسة الغد.

كما خلصت إلى التأكيد على اعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية العامة للدولة.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب خلص إلى مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، وكذلك قانون الحكم المحلي.

وقال إن المجلس قرر استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة الإثنين المقبل الموافق 05 يوليو المقبل بعد اعتذارها عن جلسة غدٍ الثلاثاء.

وأضاف بليحق، أن المجلس قرر تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد مجلس الدولة الاستشاري على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين.

وقال إن المجلس أكد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب واتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قبل معالي النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب.