العليا للانتخابات تتعاون مع جامعة الدول العربية لتبادل الخبرات في المجال الانتخابي

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، مشاركتها اليوم الإثنين في الملتقي الثالث للإدارات الانتخابية العربية تحت عنوان “النظم الانتخابية في الدول العربية” عبر تقنية كونفرس.

وأفادت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، بأنها قدمت خلال الملتقى ورقة عمل للدكتور عبدالغني دعبوب تحت عنوان “الانتخابات والنظام الانتخابي في ليبيا”.

كما أشارت إلى أن هذا الملتقي يستمر لمدة ثلاثة أيام ويهدف لتعزيز تبادل الخبرات في المجال الانتخابي في الدول العربية، وتعزيز المعرفة بالشأن الانتخابي في المنطقة العربية، وعلاقات التعاون بين شركاء العملية الانتخابية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.

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