المشري: من لا ماضي له لا مستقبل له

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال زيارته المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بالعاصمة طرابلس أنه “من لا ماضي له لا مستقبل له” وأن أحد أهم سبل حماية الماضي هو الحفاظ على الذاكرة الوطنية من كل الشوائب وتقديمها نقية للأمة والعالم، كما أكد السيد الرئيس على ضرورة جمع ما يتعلق بالإرشيف الليبي في الخارج.

وأشار المشري خلال لقائه رئيس مجلس إدارة المركز المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بالعاصمة طرابلس محمد الطاهر الجراري إلى دعمه الكامل ووقوفه إلى جانب هذه المؤسسة العريقة التي تعتبر ذاكرة الدولة الليبية في مراحلها التاريخية المختلفة.

وتجول المشري خلال الزيارة داخل أروقة المركز افقه فيها رئيس قسم المخطوطات، إبراهيم الشريف كما شملت الجولة قسم الرواية الشفوية، وقسم التصوير، وقسمي الوثائق الأجنبية والوثائق العربية، واختتمت الجولة بزيارة لمكتبة المركز والإرشيف العام.