الوطني لمكافحة الأمراض: نحن لا نصنع اللقاح وننتظر قرار اللجنة العلمية لإعطائنا رأي بخلط الطعوم

أشار مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، إلى أن الارتفاع الشديد في درجة الحرارة خلال الأيام السابقة تسبب في تأجيل بعض المواطنين لعمليات التطعيم، مفيداً بعدم توافر كميات كبيرة من الطعوم.

سميو، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن التطعيم بمعدل 2000 شخص في اليوم كان فقط خلال الفترة الأخير، مؤكدًا أن معدل التطعيم كان وصل لقرابة العشرة آلافف في اليوم مع بداية الحملة.

وشدد على أنه عندما تتوفر كميات كافية من الطعوم سوف تزداد الأعداد وتتضاعف بشكل ملحوظ جدًا، قائلاً: “نحن حتى الآن توافرت لدينا 526 ألف جرعة من ثلاثة أنواع من الطعوم بالإضافة إلى 100 ألف جرعة ننتظر الإفراج عنها من جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية”.

وبيّن أن يوم الخميس وصلت شحنة من فايزر الأمريكي الألماني بكمية 54 ألف و990 جرعة، بالإضافة لانتظار 116 ألف جرعة من استرازينكا قريبًا، مشيرًا إلى أن هناك وعود بحوالي 150 ألف جرعة من طعم جونسون أند جونسون، ومن كوفاكس 2 ‏مليون و300 ألف جرعة تقريبًا.

وتابع: “ما لاحظناه مع مبادرة كوفاكس لإمداد الطعوم أن التواريخ ليست ثابتة، وأيضًا الكميات قد تتغير، فهذه ليست كميات نهائية وأيضًا هناك وعود من وزير الصحة ورئاسة الوزراء بتوفير المزيد من الطعوم”.

وأكمل: “الخميس الماضي وجهنا رسالة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى وزير الصحة للتعجيل بتوريد كميات كافية من الطعوم للإسراع بالتطعيم وزيادة المناعة المجتمعية والفردية لمقاومة انتشار هذا الوباء لعدم السماح لحدوث ما حدث في تونس ومصر حتى دول العالم المتقدم مثل أمريكا وبريطانيا مازالت بها حالات وبدأت تزيد نتيجة الطفرة الهندية”.

وأكد أنه لابد من توفير الطعوم لإعطاء الجرعة الثانية، مستدركًا أنه عن مشكلة الفجوة بين الجرعة الأولى والثانية لمن تلقى التطعيم، فإنه فيما يخص تطعيم سبوتنيك الروسي تفكر الشركة المصنعة له بجعله جرعة واحدة فقط رغم أنه في بداية تصنيعه كانت هي الشركة الوحيدة التي صنعت جرعتين مختلفتين لتركيز مناعة الجسم على فيروس كورونا.

وأفاد بأن الشركة المصنعة لسبوتنيك تقول أن جرعة واحدة كافية لمناعة عالية جداً، وأنه يُقال أن الشركة سوف تتوقف عن تصنيع الجرعة الثانية باعتبارها مختلفة.

وقال: “عندما وصلت الشحنة الأولى اتصلنا بالشركة الموردة وأحالونا إلى أحد الأخصائيين العاملين مع الشركة وسألته عن الجرعة الثانية ومتى ستصل إلى ليبيا فقال أنتم لن تحتاجوا إلى جرعة ثانية إلا في حالات نادرة جدًا مثل كبار السن جدًا الذين ليست لهم مناعة واستجابة مناعية جيدة وأيضًا ربما للأشخاص الذين يعانون من أمراض تؤدي إلى نقص المناعة يأخذون أدوية معينة تؤدي إلى نقص المناعة”.

واستكمل: “بالتالي جرعة واحدة سوف تكون كافية وهم لازالوا في نفس الرأي حتى الآن وأخرجوا عدة مقالات تقول بأن سبوتنيك الروسي هو قوي جداً وجرعة واحدة منه تعادل ربما استرازينكا جرعتين أو من الطعوم الأخرى جرعتين، ومع هذا طلبنا الجرعة الثانية”.

وتطرق إلى طعم استرازنيكا وأنه في البداية كانت الشركة المصنعة تذكر أن المناعة التي تعطيها الجرعة الثانية بعد ثلاثة أشهر أفضل بكثير من المناعة التي تعطيها عندما يتم أخذ الجرعة الثانية بعد شهر أي أربع أسابيع.

وشرح أن الرسالة التي تم إرسالها لوزير الصحة بحكومة الوحدة المؤقتة يوم الخميس جاءت بعد عدة طلبات له ولرئاسة الوزراء للاستعجال في توريد الطعوم باعتبار أن الجرعة الثانية أزفت وحان موعدها.

ولفت إلى أنه على أي حال هناك سعي لإعطاء الجرعة الثانية لمن أخذ الجرعة الأولى وتوريد الكثير من الطعوم لإعطاء من لم يأخذوا الجرعة الأولى إلى الآن.

واستدرك: “ليس في استطاعتنا أكثر من ذلك نحن لا نصنع الطعم، الحكومة تطلبه وإذا تحصلنا عليه فهذا حظنا وإلا ننتظر قرار اللجنة العلمية لإعطائنا رأي بخلط الطعوم، ومثلاً من تم إعطائه سبوتنيك جرعة أولى هل يمكن إعطائه الطعم الصيني أو استرازنيكا أو فايزر”.

ونوّه إلى أنه لا يجب أن يتم نسيان الخطوط الدفاعية الأخرى من الوقاية مثل التهوية الجيد وفيتامين “دال” والتعرض الآمن للشمس لفترات غير فترات الذروة.

وأخبر بأن المتوفر من الجرعات الذي كان مقدر بما يزيد عن 500 ألف بالفعل تم توزيعه على كل المدن الليبية وسوف يتم إعطائه في المدة القليلة القادمة، لافتًا إلى أن التسجيل في المنظومة كان بطئ خاصة في البداية.

واسترسل: “ننتظر الكثير من الطعوم حتى نعجل بإعطائها لكل مستحقيها، أهم شيء توفير الطعوم لأنها غير متوفرة والمعروض منها أقل من المطلوب عالمياً وليس فيما يخص ليبيا فقط”.

واستطرد: “تونس حصلت من فايزر على 60 ألف جرعة في حين حصلت ليبيا على 54 أو 55 ألف جرعة، وفيما يخص لقاح سبوتنيك، حصلت ليبيا على 100 ألف بينما تونس 70 أو 65 ألف رغم أن عدد سكان تونس ضعف عدد سكان ليبيا، المشكلة في المعروض وليست مشكلة أموال”.

وأردف أنه فيما يخص “فايزر ومودرنا” كانت هناك مشاكل في الدئرة الباردة، وتم التحصل بصعوبة على ثلاجات لفايزر 70- لكنها غير متوفرة في كل مدن ليبيا وهذا يسبب مشكلة في التوزيع، مكملاً: “الدائرة الباردة في ليبيا وكثير من الدول عملت لسنوات على درجة حرارة من 2 إلى 8”.

وأضاف: “عندما طلبنا طعوم من البداية قلنا نريد طعوم تتماشى مع الدائرة الباردة مثل استرازنيكا أو جونسون أند جونسون ولكن نتيجة لعدم التحصل عليها اضطرت رئاسة الحكومة لعمل أي شيء للحصول على أي تطعيم، وجهنا مشكلة 16- والآن 70- لكن حلت ووجدنا 70- على الأقل في طرابلس وربما في الزاوية والبيضاء وطبرق واحتمال مصراتة حتى الآن”.

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