“استشارية” ملتقى الحوار ترتمي في أحضان تنظيم الإخوان لتنفيذ أجنداتهم

كشفت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي ما تم الاتفاق عليه بين أعضائها حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

وأكد ممثل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبد الله عثمان، أن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة في ليبيا.

ولفت إلى أن هذه الشروط، ألا يقل سن المترشح عن 35 عاما، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، وأن يكون مسلما، ولا يحمل جنسية دولة أخرى، ولم تتم إدانته في قضايا فساد.

تصريحات عثمان جاءت في كلمة له خلال افتتاح جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة السويسرية جينيف.

وبخصوص البرلمان كشف عثمان عن توافق لجنته على تقسيم البرلمان إلى غرفتين، الأولى هي النواب ويكون مقرها في بنغازي، والثانية هي الشيوخ ويكون مقرها في طرابلس أو سبها.

وأوضح عثمان أن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة في ليبيا.