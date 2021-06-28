المغرب تدعم الانتخابات الليبية لإنهاء الوجود الأجنبي

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده تدعم الجهود الليبية للتحضير للانتخابات العامة في البلاد في ديسمبر.

وكان بوريطة يتحدث للصحفيين في الرباط مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي وصل إلى العاصمة المغربية في زيارة رسمية.

وأشار بوريطة إلى أن زيارة الدبيبة تأتي في سياق التواصل المستمر بين المغرب والمؤسسات الشرعية الليبية، مضيفاً أن “هذا يتماشى مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس الذي يؤكد أهمية تعزيز الاتصالات مع الليبيين والاستماع إلى وجهات نظرهم في جميع القضايا ذات الاهتمام”.

وجدد بوريطة أمل بلاده في أن تساعد الانتخابات على تحرر ليبيا من التدخل الأجنبي، وأضاف أن “المغرب ملتزم بإنجاح المؤسسات الليبية والانتخابات من أجل إنهاء الوجود الأجنبي، وإحلال السلام والاستقرار والتنمية في البلاد”.

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