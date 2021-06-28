البيوضي: الدولة المدنية والتداول السلمي وصناديق الإقتراع لا تخضع للأهواء الشخصية

اعتبر المحلل السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي أن إجراء الإنتخابات في موعدها رئاسية وبرلمانية مباشرة بات أمر حتمي وكل الضجيج ومحاولة العرقلة والترهيب لن تجدي نفعا، قيم الدولة المدنية والتداول السلمي وصناديق الإقتراع لا تخضع للأهواء الشخصية والمواقف المسبقة.

البيوضي، وعلى حسابه بموقع فيسبوك، اليوم، أضاف: “إن الذين اعتادوا البقاء في السلطة بسياسة الصفقات وإشعال فورات العنف السياسي أمامهم أبواب موصودة وعقوبات دولية فردية وجماعية سيكون من بينها حظرالسفر”.

وتابع قائلًا: “سياسات التهييج والتصعيد التي يطلقها قادة التيار الرديكالي تهدف للحصول على أفضل النتائج من داخل ملتقى الحوار السياسي بما في ذلك محاولات تعطيل الإنتخابات الرئاسية المباشرة، القاعدة الدستورية ستكون جاهزة خلال أيام ، و مجلس النواب مطالب بإقرار المخرجات دون تأخير أو تعديل لأننا نسير مجتمعين في سياق خارطة الطريق والحل الشامل الذي أنتجه ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

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