صوان: على أعضاء ملتقى الحوار التوصل لحل توافقي بسرعة بشأن القاعدة الدستورية

قال محمد صوان، الرئيس السابق لحزب الإخوان المسلمين المعروف باسم “العدالة والبناء” إنه يرحب بالخطوات التي شرعت في اتخاذها المفوضية العليا للانتخابات استعدادًا لفتح سجل الناخبين في كافة ربوع الوطن، وقال: “نثمن جهود اللجنة الاستشارية المشكلة من ملتقى الحوار السياسي ونستبشر بما توصلت إليه من توافقات حول النقاط العالقة”.

أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “هناك في المقابل حياد كبير عن خارطة الطريق من قبل مجلس النواب على وجه الخصوص الذي لم يتخذ حتى الآن خطوات حقيقية في اتجاه انتخابات 24 ديسمبر قبل الموعد المحدد له في 1 يوليو لكي تتمكن المفوضية وباقي الجهات من أداء مهامها في هذا الشأن” وفق قوله.

وواصل قائلًا: “على ملتقى الحوار السياسي الليبي الاستعداد لاتخاذ خطوات عاجلة باتجاه الوصول إلى حل توافقي بشأن القاعدة الدستورية وباقي المسائل العالقة وذلك انطلاقاً من المسؤولية الوطنية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة في موعدها المقرر، لما لهذا الاستحقاق الانتخابي من أهمية كبرى لإخراج ليبيا من هذه الأزمة والعبور بها إلى بر السلام والاستقرار”.

واختتم قائلًا: “وفي ذات الوقت علينا أن نقف جميعا في مواجهة الأصوات التي تريد مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله في انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية مهما كانت المبررات والصعوبات التي يسوقونها، ويجب أن تنصب كل الجهود لتذليلها والمساهمة في تحسين الظروف لإجراء الانتخابات مع ضرورة التأكيد على القبول بنتائجها”.