تقنين تزويد الشاحنات بالوقود على طريق «وادي الحي- العزيزية»

اتفق كل من مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف ومدير أمن جادو العميد علي الهزهازي على ضرورة عدم تزويد الشاحنات التي تمر عبر الطريق الرابط بين وادي الحي والعزيزية إلا وفق القانون.

وتوصل اجتماع بين الهزهازي والطيف اليوم الإثنين إلى إزلة بعض المخلفات من الطريق العام، بعد شكاوى من بعض المواطنين مرتادي الطريق جراء تساقط الأحجار من الشاحنات نتيجة الحمولة الزائدة والتى تسببت فى العديد من الحوادث المرورية.

عقد الاجتماع بحضور مساعد مدير أمن الجفارة للشؤون الأمنية ورؤساء فروع الأمن الداخلي والمخابرات والشرطة الزراعية ووحدة مرور العزيزية، وعدد من أصحاب الكسارات الواقعة بالمنطقة.

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