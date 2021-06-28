ليبيا الان

ديوان المحاسبة محذرا: لا مرتبات إلا بسجل الحضور والانصراف

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذر ديوان المحاسبة من عدم انتظام الموظفين في الإدارات العامة والفروع والمكاتب والوحدات، قائلًا إنه لن يتم صرف المرتبات إلا بعد إحالة سجلات الحضور والانصراف إلى الإدارة العامة للديوان.

وقال الديوان، في خطاب موجه للمديرين اليوم الإثنين، إلى الكتاب المؤرخ في 13 مارس الماضي بخصوص تخفيض القوى العمومية للإدارات والفروع والمكاتب والوحدات بنسبة 50% للحد من انتشار وباء كورونا.

وأضاف الخطاب، نفيدكم بالإيعاز إلى موظفيكم للعودة إلى العمل وبشكل يومي وإثبات الحضور عن طريق البصمة، وإحالة الغياب والحضور إلى رئاسة ديوان المحاسبة، معه الأخذ في الاعتبار كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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