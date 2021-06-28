المشري من مركز المحفوظات التاريخية: من لا ماضي له لا مستقبل له

قام رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، اليوم الاثنين، رفقة عضو المجلس عبدالرحمن الشاطر بزيارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بالعاصمة طرابلس، حيث كان في استقبالهما رئيس مجلس إدارة المركز دكتور محمد الطاهر الجراري.

وحضر اللقاء “علي عمر الهازل” عضو مجلس إدارة المركز و “إسماعيل محمد الخرزة” رئيس لجنة متابعة المشاريع العلمية.

وقام الرئيس خلال الزيارة بجولة داخل أروقة المركز رافقه فيها الأستاذ “إبراهيم الشريف” رئيس قسم المخطوطات، كما شملت الجولة قسم الرواية الشفوية، وقسم التصوير، وقسمي الوثائق الأجنبية والوثائق العربية، واختتمت الجولة بزيارة لمكتبة المركز والإرشيف العام.

وفي الختام عبّر المشري عن دعمه الكامل ووقوفه إلى جانب هذه المؤسسة العريقة التي تعتبر ذاكرة الدولة الليبية في مراحلها التاريخية المختلفة، مؤكداً أنه “من لا ماضي له لا مستقبل له” وأن أحد أهم سبل حماية الماضي هو الحفاظ على الذاكرة الوطنية من كل الشوائب وتقديمها نقية للأمة والعالم، كما أكد على ضرورة جمع ما يتعلق بالإرشيف الليبي في الخارج، على حد قوله.