نيجيريات يكشفن أسرار رحلة النجاة من جحيم بوكو حرام

أخبار ليبيا 24

تزوجت إحدى النساء التي تبلغ من العمر 26 عاما في ولاية بورنو الواقعة شمال شرق نيجيريا زواجا قسريا من أحد أعضاء تنظيم بوكو حرام؛ فقط من أجل أن تمنع استغلال طفلها وتحوله إلى جندي في التنظيم الإرهابي.

زوجة بوكو حرام

تلك السيدة عاشت في ولاية بورنو التي عانت من الصراع الدامي بين الجيش وبوكو حرام منذ أكثر من عقد تسبب زواجها ذلك في أن تبرأت منها عائلتها إلى حد وأن وصفتها بـ “زوجة بوكو حرام”، لتجد نفسها منبوذة من عائلتها ومجتمعها فقط لكونها حاولت إنقاض طفلها وإبعاده عن التنظيم الإرهابي.

الهرب من جحيم بوكو حرام

سيدة أخرى تبلغ من العمر 50 عاما وضعت بوكو حرام ثمنا على رأسها لمجرد كونها سيدة أعمال الأمر الذي دعاها إلى الهروب ممن مسقط رأسها في باما لكنها خسرت كل شيء ولا تجد اليوم ما تطعمها لأطفالها الخمسة وأبناء أخيها الثلاثة الأيتام الذين فقدوا والدهم في مجزرة نفذها التنظيم الإرهابي في باما.

عجوز تنجو من مذبحة

وفي حكاية أخرى تسلط الضوء على جزء بسيط من معناة النساء تحت وطأة جحيم بوكو حرام الإرهابي نجت عجوز تبلغ من العمر 70 عاما من مذبحة حدثت مؤخرا للفلاحين وفقدت حقلها ولم تجرؤ إلى العودة إليه منذ ذلك الحين مما جعلها تفقد مصدر رزقها الوحيد لتجد نفسها في مخيمات اللاجئين التي تفقد في أحيان كثيرة إلى أبسط مقومات الحياة.

وحشية بوكو حرام

معناة تلك النساء تشكل جزء بسيطا من القصص التي لم تستطع السلطات ولا وسائل الإعلام من توثيقها حيث يعد التوثيق الوحيد لتلك القصص هو روايات النساء الناجيات من ويل بوكو حرام حيث ذكرن أن بعض النساء تسببت أعمال الابتزاز والاغتصاب والعنف الجسدي والنفسي في خلق عقد نفسية وصلت إلى حد الصراخ كلما استذكرن الأعمال الوحشية لأعضاء بوكو حرام الإرهابي عليهن.

لم تظهر السلطات الرسمية المحلية والدولية ولا حتى التقارير الصحفية جزء بسيطا من الأعمال التي نفذها بوكو حرام على النساء في نيجيريا والتي أوصلت عبثية الحرب لـ بوكو حرام إلى حد إيصال عددا من النساء إلى حالة نفسية معقدة ميؤوس منها.