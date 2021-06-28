عقيل: علي النواب دعم الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني

علق رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل على تسجيل أكثر من 120 حزبًا جديدًا، معتبرًا أن هناك سوء فهم لهذا العدد الكبير من الأحزاب؛ فهي ليست أحزاب حتى هذه اللحظة في المفهوم التقليدي بل هي مجرد شهادات حزبية، بحسب قوله.

وقال عقيل خلال تصريحات تليفزيونية رصدتها “الساعة 24 “، لا يوجد حل إلا الأحزاب الآن، الشعب الليبي يقول إنه ماضي في اتجاه النظام الديموقراطي ولا يوجد نظام ديمقراطي في العالم غير نوعين، النظام القائم على الأحزاب والنظام القائم على المؤتمرات الشعبية، وإذا لم نرد الأحزاب فهذا يعني حكم العسكر أو القبائل أو جماعة غير معروف من هي، بحسب قوله.

وأضاف: الحزب الذي يتشكل على أساس قبلي هذا حزب انتحر، وهو لا يعرف ما معنى الأحزاب، فالحزب هو البديل والنقيض للجهوية وللقبلية، وإذا تريد مشروعًا سياسيًا ونظامًا ديمقراطيًا يجب على حزبك أن يأخذ أغلبية برلمانية التي تأتي من كل الدوائر الانتخابية”.

وأعرب عن تمنياته من النواب بضرورة مساعدة هذه الأحزاب التي نالت شهادات حزبية؛ لأن الاحزاب فيها جانب من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها.