بلدية السبيعة: 6 مدارس تضررت جراء الحرب في ليبيا

أكد عميد بلدية السبيعة وليد ميلاد صابر أن 6 مدارس تضررت جرّاء الحرب في ليبيا منها 3 مدارس تحتاج لصيانة كبيرة.

وأضاف صابر خلال لقائه ضمن وفد من بلدية السبيعة وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف اليوم الاثنين بديوان الوزارة أن البلدية بها 27 مدرسة يدرس بها قرابة 20 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى 10 مدارس قيد الإنشاء بلغت نسب الإنجاز بها 40-50٪، معبراً عن استياءه من توقف أعمال الصيانة، مؤكداً أن إكمال صيانتها يُسهم في علاج مشكلة الاكتظاظ الطلابي داخل البلدية.

اِستقبل وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى محمد المقريف” ظهر اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة، وفداً ضمّ عميد بلدية السبيعة ومجلس أعيانها وحكمائها.

وأكد وزير التعليم أن زيارة الوفد تظهر حرصاً، واهتماماً بأهمية تقديم الخدمات داخل البلدية، مُشدداً على الدور الهام لقطاع التربية والتعليم باعتباره من أهم قطاعات الدولة.

وأكّد الوزير للوفد إعداد الوزارة خطة بسيطة تُلائم مدّة عمل حكومة الوحدة الوطنية، مُنَوِّهَا إلى أن تعليق الميزانية حتى الآن يحول دون تقديم وعود.

وتعهد وزير التربية والتعليم ببذل قصارى جهده؛ لحلحة ما أمكن حلحلته من مشاكل تُواجه بلدية السبيعة، وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم قد توحّدت بعد اِنقسام دام لسنوات، وأن الخطة الدراسية، والمنهج الدراسي، والامتحانات قد تمّ توحيدها في كامل التراب الليبي.