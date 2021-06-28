تونس: رصد سلالة نيجيرية لكورونا وافدة من ليبيا

أكدت رجاء محفوظي مشيرقي, المديرة الجهوية للصحة في نابل, شمال شرق تونس, أن حالة الإصابة بالسلالة النيجيرية لكورونا التي تم تسجيلها بالجهة تعود لامرأة ليبية قدمت للعلاج بإحدى المصحات الخاصة منذ مارس الماضي وغادرتها بعد تعافيها.

وأوضح المصدر ذاته, في تصريح إعلامي اليوم الإثنين, أن الإدارة الجهوية للصحة توجه عينات من تحاليل الإصابات الإيجابية للحالات الوافدة للتقطيع الجيني الذي ينجز مركزيا, والذي أثبت أن هذه الحالة هي إصابة بالسلاسة المتحورة لفيروس كورونا التي تعرف ب”النيجيرية”.

وأبرزت مشيرقي أن التحريات التي قامت بها الإدارة الجهوية للصحة لم تثبت حدوث عدوى للإصابة بهذه السلالة.

يشار إلى أن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي أعلن اليوم تسجيل أول إصابة بالسلالة النيجرية لكورونا في تونس, إلى جانب 18 إصابة للسلالة الهندية “دلتا”.

