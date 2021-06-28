الوطنية للنفط تبحث إنشاء واستثمار “مناطق حرة” بالكفرة وبنغازي

التقى مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بالمهندس قويدر إبراهيم قويدر” مدير عام المنطقة الحرة المريسة –بنغازي” والمهندس عبدالرحمن عقوب عميد بلدية الكفرة .

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، بحث اللقاء الفرص الاستثمارية للمؤسسة الوطنية للنفط في مشروعي المنطقة الحرة المريسة في بنغازي وآلية تفعيل مشروع المنطقة الحرة بالكفرة

واستعرض المهندس قويدر أخر التطورات والمراحل والخطط المستقبلية لمشروع المنطقة الحرة المريسة وما مدى الجدوى الاقتصادية من ربط المنطقة الحرة المريسة بمشروع المنطقة الحرة الكفرة ومدى مساهمة الجهات الأخرى من مؤسسات الدولة في هذا المشروع الضخم والذي سيكون أحد اهم مصادر الدخل في ليبيا لو تم تنفيذه ، كما سيحدث تنمية مكانية وبشرية كبيرة للمنطقة اذا يعد أحد الخطوط الرئيسية التجارية الواعدة الرابطة بين أوروبا والأميركتين بالقارة الافريقية .

من جانبه أوضح المهندس عبدالرحمن عقوب ” عميد بلدية الكفرة ” إن مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير في نجاحه باعتبار ان انشاء اعمال البنية التحتية للمنشآت النفطية وتوفير المشتقات النفطية في تلك عاملا هاما يسهم في انشاء المناطق الحرة .

وأكد صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط دائما تعمل على تشجيع الاستثمار المحلي للنهوض بالبلاد وفي هذا الصدد ستدرس المؤسسة الاستثمار في المنطقة الحرة الكفرة بإنشاء مستودع لخزانات بالتعاون والتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط وسنعمل على متابعة هذه المشاريع , واوضح المهندس مصطفى صنع الله ان مثل هذه المشاريع الكبيرة تتطلب وضع أرضية خصبة لجلب المستثمرين وتوفير الأموال المناسبة دون الاعتماد على ميزانيات الدولة .