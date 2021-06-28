منظمة إنسانية تعيد 103 مهاجرا غير نظاميين إلى تونس وليبيا

أعلنت منظمة “ووتش ذي ماد” ‘ الإنسانية, اليوم الإثنين, إعادة 103 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب هجرة غير قانونية إلى تونس وليبيا.

وأطلقت المنظمة غير الحكومية نداء استغاثة لأجل قارب كان يواجه مخاطر قبالة سواحل ليبي.

وقالت في منشور على الصفحة الرسمية لمشروع “ألارم فون” الانساني التابع لها “حسب معلومات مجزأة, تم اعتراض 103 شخصا في عملية مشتركة من قبل السلطات الليبية والتونسية”. وأضافت أن “المجموعة انقسمت إلى 70 شخصًا أعيدوا إلى تونس و30 إلى ليبيا”. وخلصت إلى القول: “نحن سعداء لأنهم على قيد الحياة لكن كلا البلدين ليسوا آمنين بالنسبة للمهاجرين”.

ونقلت وكالة “أكي” الإيطالية, عن مصادر أمنية, قولها إن “عمليات نقل المهاجرين تستمر بتنسيق محافظة أغريجنتو (مقاطعة صقلية ـ جنوب)، من نقطة لامبيدوزا الساخنة”, كما “يوجد حاليًا 284 ضيفا في مركز المهاجرين ببلدة كونترادا إيمبرياكولا”, بينما “يترك مائة مهاجر الجزيرة هذا الصباح على متن العبارة المقرر أن تقلهم إلى بلدة بورتو إمبيدوكلي”, وفق المصدر ذاته.