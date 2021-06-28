وزير الصحة يكلف إسماعيل السنوسي رئيسا لديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية

أصدر وزير الصحة على الزناتي، القرار رقم 95 لسنة 2021 والذي يقضي بتتعين إسماعيل السنوسي رئيسا لديوان للوزارة بالمنطقة الشرقية، وعضوية مرعي خليل الجازوي، وصلاح أحمد لديرع.

وكان وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، قد عقد قبل شهرين اجتماعا بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية ضم إسماعيل العيضة، رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية، مكتب التفتيش والمتابعة، مكتب العلاقات، رئيس غرفة الطوارئ، وعدة جهات تابعة للوزارة، واطلع وزير الصحة، خلال الاجتماع، على سير العمل بديوان المنطقة الشرقية ومدى التزامهم بمتابعة العمل داخل المستشفيات والخدمات الصحية بالمناطق بشكل دوري.

وحث وزير الصحة، أعضاء الديوان على ضرورة تفعيل غرفة الطوارئ التي بدورها تربط كل مستشفيات المنطقة الشرقية، وأكد أن غرفة الطوارئ بديوان المنطقة الشرقية بدورها ستكون مرتبطة بغرفة الطوارئ المركزية بإدارة الطواري الصحية بوزارة الصحة بطرابلس.