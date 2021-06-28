سفير ألمانيا: الصراع الليبي يمكن حله

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أولفير أوفتشا أن الصراع الليبي يمكن حله مشددا على عدم وجود صراع أيديولوجي بين الليبيين.

وقال أوفتشا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” إن الصراع الليبي يمكن حله مضيفا نعلم أن وقف إطلاق النار هش بالأضافة إلى وجود العديد من الأسلحة والقوى (الأجنبية) لكن لا يوجد صراع أيديولوجي فالليبيون في جميع أنحاء البلاد يتشاركون أكثر مما يفرق بينهم داعيا إلى التوحد في تعزيز هذه القيم المشتركة.

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وأضاف أوفتشا توصف ليبيا بأنها بلد أزمة فقط مردفا نعلم أن الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان حقيقية ويجب إيقافها لكن في المقابل هناك المواهب البشرية، والفرص الاقتصادية، والتراث الثقافي مردفا لنحكي القصص الإيجابية ونرحب بالزوار.

وتحدث أوفتشا عن تحقيق اللامركزية قائلا تتطلب الحوكمة الرشيدة فهماً سليماً لاحتياجات المواطنين وإدارة فعالة فمن الصعب تحقيق ذلك داخل نظام مركزي مضيفا لذا عززوا القدرات المحلية، وفوضوا المسؤولية وفكروا في مستوى ثالث للدولة.

ودعا أوفتشا الليبيين لمناقشة مستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي حيث يتم إعارة القليل من الاهتمام لمفهوم التنمية في ليبيا وطرح أوفتشا تساؤلات حول الاعتماد على الوقود الأحفوري أم التنويع؟ أمن الدولة أم مبادرة خاصة؟ مجتمع مفتوح أم منغلق إلى حد ما؟ وتابع لا توجد إجابات سهلة ولكن من الضروري تناوله.

وحث أوفتشا الليبيين على الاتزان في علاقتهم مع الشركاء وأكد أن التفاعل بين الجهات الفاعلة الليبية والدولية هو خط رفيع بين الدعم وسوء المعاملة، بين السيادة والتدخل وأضاف يجب أن نحتضن الشراكة القائمة على القواعد والشفافية والمنفعة المتبادلة.