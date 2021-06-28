المنقوش تبحث مع بن فرحان العلاقات بين ليبيا والسعودية

روما 28 يونيو 2021 (وال) التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بوزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، في العاصمة الإيطالية روما على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المنعقد في إيطاليا.

وقال مصدر بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء الليبية إن الوزيرين بحثا خلال اللقاء أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

كما ناقشا أهمية دعم جميع السبل والجهود الدولية لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا والمضي قدماً نحو مزيد من التنمية والازدهار.(وال – روما)

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